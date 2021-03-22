Полиция Калининграда задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов

Благодаря сотрудничеству сотрудников МВД и Росгвардии удалось задержать двух мужчин, причастных к нападениям на калининградских инкассаторов и бизнесменов.

Благодаря сотрудничеству сотрудников МВД и Росгвардии удалось задержать двух мужчин, причастных к нападениям на калининградских инкассаторов и бизнесменов.

Налетчики изучали маршруты передвижения, план остановок и графики работы инкассаторов. Нападения происходили в конце дня, чтобы можно было сорвать максимально большой куш. Так например, они распылили инкассатору в лицо перцовый баллончик и украли пакеты с деньгами на общую сумму около 2 млн рублей.

По данным следствия, мужчины фигурировали и в других делах. Среди них нападение на руководителя юридической фирмы в 2018 году, когда подозреваемые вместе с сообщниками избили ИП ржавыми трубами и похитили выручку предприятия. В марте 2019 они ограбили женщину, присвоив ноутбук, деньги и мобильный телефон потерпевшей.

В результате оперативно-следственных мероприятий злоумышленников удалось задержать.Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Калининградской области.