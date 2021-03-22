Замглавы МИД рассказал о планах РФ ввести ответные меры на санкции Запада

Москва намерена отреагировать на санкции Запада из-за блогера Алексея Навального. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Москва намерена отреагировать на санкции Запада из-за блогера Алексея Навального. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Россия объявит, когда будут приняты соответствующие шаги.

Стоит отметить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегала Евросоюз от введения ограничительных мер. В противном случае Москва намерена ответить на подобные действия.