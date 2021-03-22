Вирусолог объяснил, почему пожилые люди могут повторно заразиться коронавирусом
Пожилые люди более подвержены риску повторного заражения коронавирусом. Это обусловлено старением иммунной системы, отметил вирусолог Павел Волчков.
T-клетки и B-клетки продуцируются в детстве и в юности. Чем старше человек, тем их меньше вырабатывается. За производство Т-клеток отвечает тимус. Он рассасывается и исчезает, когда человек достигает возраста 40–50 лет. Пожилые люди живут с тем набором Т-клеток, которые успели сформироваться, пока он был более молод.
"А в пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются", — объяснил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью для газеты "Известия".
Тем не менее иммунитет у пожилых людей все же есть. Однако он не настолько мощный, как, например, у детей. Чтобы защитить пожилых людей от коронавируса, их нужно прививать, отметил Павел Волчков. Только так удастся победить пандемию, резюмировал специалист.
Ученым удалось вычислить дату появления COVID-19 в китайском Ухане. Вирус начал распространяться в октябре 2019 года, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. К такому выводу, сделанному на основе пересчета частоты мутаций и распространения возбудителя, пришли американские ученые.