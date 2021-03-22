Вирусолог объяснил, почему пожилые люди могут повторно заразиться коронавирусом

Пожилые люди более подвержены риску повторного заражения коронавирусом. Это обусловлено старением иммунной системы, отметил вирусолог Павел Волчков.

Пожилые люди более подвержены риску повторного заражения коронавирусом. Это обусловлено старением иммунной системы, отметил вирусолог Павел Волчков.

T-клетки и B-клетки продуцируются в детстве и в юности. Чем старше человек, тем их меньше вырабатывается. За производство Т-клеток отвечает тимус. Он рассасывается и исчезает, когда человек достигает возраста 40–50 лет. Пожилые люди живут с тем набором Т-клеток, которые успели сформироваться, пока он был более молод.

"А в пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются", — объяснил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью для газеты "Известия".

Тем не менее иммунитет у пожилых людей все же есть. Однако он не настолько мощный, как, например, у детей. Чтобы защитить пожилых людей от коронавируса, их нужно прививать, отметил Павел Волчков. Только так удастся победить пандемию, резюмировал специалист.

Ученым удалось вычислить дату появления COVID-19 в китайском Ухане. Вирус начал распространяться в октябре 2019 года, говорится в публикации на сайте 360tv.ru. К такому выводу, сделанному на основе пересчета частоты мутаций и распространения возбудителя, пришли американские ученые.