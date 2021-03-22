Бом объяснил, какие две грубые ошибки совершил Байден относительно России

Американский президент Джо Байден, обсуждавший в недавнем интервью телеканалу ABC News Россию и ее лидера, позволил себе две серьезные ошибки, странные для человека, находящегося в его статусе и должности.

Американский президент Джо Байден, обсуждавший в недавнем интервью телеканалу ABC News Россию и ее лидера, позволил себе две серьезные ошибки, странные для человека, находящегося в его статусе и должности.

Такое мнение высказал американский журналист Майкл Бом, выступая в политической передаче «Своя правда» выходящей на российском телеканале НТВ.

По мнению эксперта, слова Байдена, заявившего, что он считает российского президента Владимира Путина «убийцей» и что тому «придется ответить» за якобы имевшее место российское вмешательство в американские выборы, задели жителей России, хотя и не привели Москву «в ярость», как об этом пишет западная пресса.

В качестве примера Майкл Бом привел заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина, который отметил, что нападки на президента являются нападками на всю страну. Но на самого Владимира Путина, судя по тому, как он отреагировал, слова Джо Байдена сильно не задели, добавил журналист.

Первая ошибка, допущенная американским президентом в нашумевшем интервью телеканалу ABC News, по мнению Майкла Бома, заключается в том, что Байден, говоря о Владимире Путине, оказался соблюдать этические принципы международной дипломатии, нормальные для человека его статуса.

«Я хочу сказать, что реакция России оправдана. Байден действительно нарушил базовую дипломатическую этику, не соблюдал ее. Я считаю, что он ошибся», — отметил эксперт.

Вторая ошибка Байдена, по его мнению, заключается в попытке принизить масштабы России в глазах западной аудитории и ее значение в международной политике.

Майкл Бом считает, что Российская Федерация, хоть и уступает Китаю по уровню значимости для Америки, но полностью не брать ее в расчет является грубой ошибкой.

«Я также считаю, что он (Байден) ошибся в том, что не надо считаться с Россией. Надо считаться. Да, Россия – не Китай. Но списывать ее со счетов – это грубая ошибка», — заключил американец.

В продолжение обсуждения данной темы ведущий передачи «Своя правда» Роман Бабаян напомнил телезрителям о том, какие еще ошибки допустил Джо Байден в ходе недавней избирательной кампании в США и за два месяца своего пребывания в Белом доме. Байден неоднократно путался в именах и должностях людей, составляющих его ближайшее окружение, и даже забывал на какую должность он сам баллотируется.

Майкл Бом согласился с ведущим и продемонстрировал отличное владение русским языком, отметив, что Джо Байден в перечисленных случаях действительно выглядел «по-стариковски».