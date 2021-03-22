Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:58   22 Марта 2021
Политика

Журналисты обратили внимание на оригинальную защитную маску Лаврова

Журналисты обратили внимание на оригинальную защитную маску Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров надел оригинальную защитную маску, которая привлекла внимание журналистов. Представителям СМИ понравилась надпись на ней.

Дипломата сфотографировали в ходе визита в Китай. Маску, которую надел Лавров, подарили журналисты на день рождения.

Глава МИД сегодня встретился с китайским коллегой Ван И. Отмечается, что переговоры продолжатся завтра. Затем дипломат отправится в Южную Корею.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#лавров #китай #маска

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров