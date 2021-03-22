Журналисты обратили внимание на оригинальную защитную маску Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров надел оригинальную защитную маску, которая привлекла внимание журналистов. Представителям СМИ понравилась надпись на ней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров надел оригинальную защитную маску, которая привлекла внимание журналистов. Представителям СМИ понравилась надпись на ней.

Дипломата сфотографировали в ходе визита в Китай. Маску, которую надел Лавров, подарили журналисты на день рождения.

Лавров в шутливой форме выразил отношение к карантину: в ходе визита в Китай надел подаренную ему журналистами на день рождения маску FCKNG QRNTNhttps://t.co/fw7Mr0J1U4 pic.twitter.com/JC0qmAtHu2 — Радио Sputnik (@ru_radiosputnik) March 22, 2021

Глава МИД сегодня встретился с китайским коллегой Ван И. Отмечается, что переговоры продолжатся завтра. Затем дипломат отправится в Южную Корею.