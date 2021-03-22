Как в Киеве пытались «сжечь» президента Украины Зеленского

Украинские националисты провели выходные, балуясь с огнем и краской. За разъяренной толпой промелькнула тень Порошенко.

В минувшие выходные украинские националисты отмечали день рождения осужденного лидера одесской ячейки «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Сергея Стерненко. Праздновали красочно: офис президента Владимира Зеленского оказался изрисован свастиками, а табличку с надписью «Президент Украины» и вовсе пытались сжечь.

Какие требования выдвигали протестующие, и кого из бывших президентов страны обвинили в организации беспорядков — в материале «Политики Сегодня».

За что сидит Стерненко

Несколько недель назад украинская Фемида приговорила Стерненко к семи годам тюрьмы. Как установил суд, в 2015 году, когда националист был одним из лидеров одесского «Правого сектора», он вместе с соратником похитил местного активиста от партии «Родина» Сергея Щербича. Подельники усадили его в машину и потребовали отказаться от депутатского мандата.

Чтобы сделать Щербича сговорчивей, похитители принялись избивать его и стрелять из травматического пистолета по ногам. Позже активиста пытали в подвале. Суд насчитал сразу три повода для возбуждения уголовного дела: незаконное ношение огнестрельного оружия, разбой и незаконное лишение свободы. Прокуроры требовали восемь лет, но адвокатам удалось сократить срок до семи лет и трех месяцев лишения свободы.

Это не первый опыт общения Стерненко со следователями. В 2018 году в ходе уличной драки он несколько раз ударил ножом жителя Черноморска Ивана Кузнецова. Врачи не смогли спасти юношу, а адвокаты объяснили агрессивные действия националиста «самообороной». Из-под следствия Стерненко отпустили под поручительство украинского депутата Романа Лозинского (партия «Голос»).

После приговора по делу Щербича украинские националисты начали выходить на митинги в поддержку Стерненко. Радикалы посчитали, что дело «политически мотивированно» и «слеплено» на пустом месте, а бывшего предводителя «Правого сектора» нужно немедленно отпустить. Начиная с 23 февраля они протестовали пять раз, однако 20 марта шествия впервые вышли из разряда «мирных». Повод был — в этот день за решеткой Сергей Стерненко отмечал 26-й день рождения.

Монополия на насилие

Протесты начались в Киеве у офиса президента Владимира Зеленского. Националисты жгли файеры, закидывали здание дымовыми шашками и петардами. Парадный вход протестующие облили красной краской, ей же рисовали на стенах свастики и непечатные обращения к представителям власти.

Главным лозунгом служила фраза: «Справедливость Стерненко — справедливость всем». Помимо освобождения главаря одесской ячейки «Правого сектора», у националистов были и другие требования. К примеру, уволить украинского генпрокурора Ирину Венедиктову.

Когда стало ясно, что Владимир Зеленский не собирается выходить к протестующим, толпа двинулась в сторону офиса Венедиктовой. С самого начала дня за маневрами наблюдали несколько батальонов полиции, однако правоохранители не спешили останавливать погромы. В эфире «Радио Свобода» замглавы МВД Антон Геращенко объяснил почему:

«Заказчики этой акции, я бы сказал провокации, мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. После этого президента обвинили бы в том, что он не дает гражданам выражать свое мнение на мирных митингах, но мы не будем идти путем такой провокации. <…> Есть несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео с разных ракурсов, которые будут нести ответственность за хулиганские действия, за порчу государственного имущества, за разбитое стекло».

Главным провокатором и организатором протестов, по мнению Геращенко, является бывший президент Украины Петр Порошенко. Поджог офиса Зеленского — это еще одна попытка надавить на действующего президента и показать серьезный настрой националистических группировок, считает Геращенко, но старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, политолог Олег Неменский придерживается другой версии.

Эксперт обратил внимание, что в последнее время украинских националистов недооценивают, выставляя их марионетками в руках крупных политиков. Однако за последние годы эти группировки настолько выросли и окрепли, что могут сами использовать власть имущих для решения своих задач. Для украинских сторонников правых взглядов Порошенко может оказаться временным союзником.

«Националисты составляют меньшинство среди избирателей Украины, зато они наиболее активны. Именно они задают общественный тон на те или иные события. <…> Эти организации набирают вес и влияние, тогда как политики, которые с ними пытаются "играться", находятся в более трудном положении. Так что тут еще вопрос, кто кого больше использует. Такая политика со стороны Порошенко не очень-то перспективна, потому что, в случае госпереворота, ультраправые организации вряд ли найдут ему место в новой системе», — заверил спикер.

В заключение Неменский предположил, что полицейские не вмешивались в ход протестов из-за отсутствия поддержки со стороны государства. В 2014 году Украина потеряла «монополию на насилие», и за все прошедшие годы так и не смогла вернуть ее. Правоохранители не будут защищать власти от бунтующих ультраправых масс из-за опасений за собственную безопасность, допустил политолог.

Ранее в Telegram-канале офиса президента Украины появилась информация, что полный ремонт изрисованного фасада здания обойдется украинским властям в два миллиона гривен (примерно 72 тысячи долларов США).