Уникальный самолет Ан-225 "Мрия", выпущенный в СССР и доставшийся Украине после распада единого государства, обречен остаться единственным представителем своего класса.

Уникальный самолет Ан-225 "Мрия", выпущенный в СССР и доставшийся Украине после распада единого государства, обречен остаться единственным представителем своего класса.

Об этом в интервью "ПолитРоссии" рассказал авиационный эксперт Роман Гусаров. Он напомнил, что "Мрия" строилась при тесной кооперации авиационных производителей советских республик, при огромном вкладе в проект российских конструкторов, технологов и предприятий. Сейчас самолету по-прежнему принадлежит более 100 мировых рекордов, но перспективы возобновления его выпуска являются нулевыми.

Гусаров объяснил это общей деградацией высокотехнологичной промышленности на Украине, разрывом связей с Россией и отсутствием коммерческих задач при массовой эксплуатации парка Ан-225. По словам эксперта, украинским производителям не из чего собрать такой сложный самолет, к тому же им незачем и не на что это делать.

Гусаров отметил, что второй экземпляр Ан-225 "Мрия" достался Украине с уровнем готовности 70 %, но за три десятилетия независимости так и не был достроен.