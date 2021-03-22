Снежный пласт упал с крыши на голову школьницы из Выборга

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в городе Выборге Ленинградской области. С крыши на 17-летнюю девушку обрушился ком заледеневшего снега. Школьницу увезли на скорой.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в городе Выборге Ленинградской области. С крыши на 17-летнюю девушку обрушился ком заледеневшего снега. Школьницу увезли на скорой.

СК РФ по региону инициировал проверку работы коммунальных служб в связи с обращением несовершеннолетней пострадавшей. Предварительно девушке диагностирован ушиб плеча, она сейчас находится дома на амбулаторном лечении.

В настоящее время в связи с погодными условиями в Ленинградской области проводятся массовые проверки управляющих компаний для предотвращения похожих случаев. По их результатам будет вынесено решение о направлении работы.