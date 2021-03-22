Бизнесмен Пригожин сравнил журналиста Рождественского с "Неуловимым Джо"

Бизнесмен Евгений Пригожин составил инструкцию для либеральных журналистов, которым мерещится слежка.

Бизнесмен Евгений Пригожин составил инструкцию для либеральных журналистов, которым мерещится слежка.

Издание "Подъем" попросило прокомментировать поданное предпринимателем заявление в Следственный комитет РФ о "приготовлении к похищению" и "купле-продаже человека". Пресс-служба компании "Конкорд" ответила, что просьба возбудить уголовное дело в связи с попыткой похищения Пригожина гражданами США в составе организованной преступной группы направлена только сегодня, поэтому реакции СКР еще не последовало.

Также Пригожина попросили прокомментировать утверждения корреспондента "Открытых медиа" Ильи Рождественского о том, что он обнаружил за собой слежку. Рождественский считает, что "слежка" якобы связана с выходом его статьи о бизнесмене. Рождественский также заявил, что личные данные журналиста "слил" некий частный детектив Евгений Гвоздев.

Пригожин в своем ответе подчеркнул, что никогда не слышал о Рождественском.

"Хочу сообщить вопреки имеющимся домыслам и галлюцинациям — я не сижу в Федеральном агентстве новостей. Был там единожды, знакомясь с новым офисом. Господина Рождественского и МБХ не читаю, так как считаю это пустой тратой времени. Но, как теперь уже специалист в PR-технологиях, объясняю феномен "Неуловимого Джо"", — написал Пригожин.

Пресс-служба компании "Конкорд" напомнила, что речь идет о следующем анекдоте:

"Два ковбоя сидят у салуна. — Билли, это кто там на лошади гарцует? — А, да это Неуловимый Джо. — Что, его реально никто поймать не может? — Просто он никому *** не нужен!"

Пригожин объяснил, что Рождественский и "МБХ Медиа" — это мало кому известные источники, которые предпринимают тщетные попытки заинтересовать окружающих.

"Это схоже с поведением детей, которые падают на пол и бьются головой, чтобы точно так же обратить на себя внимание родителей или прохожих. Простейшие рефлексы", — отметил бизнесмен.

Кроме того, Пригожин дал советы всем либеральным деятелям, которым чудится слежка. Так, если кажется, что за вами следят на улице, в общественном транспорте, из-за угла или просто хлопают глазами в темноте, следует вспомнить, что вы употребляли накануне. Если было воздействие алкоголя или наркотиков, значит, померещилось.

"Если вы "не употребляли", внимательно осмотрите себя и свою внешность на предмет чего-то странного. Например, фекалий на одежде, необычный внешний вид или распространяющийся от вас запах. Если и этого нет, но вы уверены, что за вами следят, постарайтесь сфотографировать следящих или заснять на видео так, чтобы можно было их идентифицировать, и немедленно обратитесь в правоохранительные органы с заявлением", — отметил Пригожин.

У некоторых журналистов, продолжил он, синдром "Неуловимого Джо" может обостряться после заявлений, несоответствующих действительности, или фейковых статей. Тогда лучше спросить у любого прохожего: "Знаете ли вы, кто я такой?".

"Если вас немедленно узнают и попросят автограф, то ваши опасения могут оказаться не напрасны. В таком случае следуйте инструкции и идите к правоохранителям. Если же незнакомый человек на вопрос: "Я кто?" ответит: "*** в пальто", то вы напрасно переживаете, вам следует обратиться к врачу или принять успокоительное", — заключил Пригожин.

Пригожин ранее обратился в СКР, сообщив о попытке похищения его гражданами США. Объявленную ФБР награду в 250 тысяч долларов за сведения о местонахождении бизнесмен расценил как стремление Вашингтона незаконно лишить его свободы.