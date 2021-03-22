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14:26   22 Марта 2021
Происшествия

Жительница Энгельса выпала из окна девятиэтажного дома и чудом выжила

Жительница Энгельса выпала из окна девятиэтажного дома и чудом выжила

Местная жительница упала из окна на четвертом этаже многоэтажки на козырек подъезда на улице Халтурина, 12. Очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие на место спецслужбы с помощью лестниц и носилок сняли 43-летнюю уроженку Энгельса с козырька и оказали ей необходимую первую помощь. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На месте работают сотрудники МЧС и следователи оперативной группы МВД по городу Энгельсу. Ведется опрос свидетелей, соседей и семьи потерпевшей. Выясняются обстоятельства инцидента.

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