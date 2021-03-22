Жительница Энгельса выпала из окна девятиэтажного дома и чудом выжила

Местная жительница упала из окна на четвертом этаже многоэтажки на козырек подъезда на улице Халтурина, 12. Очевидцы вызвали спасателей.

Местная жительница упала из окна на четвертом этаже многоэтажки на козырек подъезда на улице Халтурина, 12. Очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие на место спецслужбы с помощью лестниц и носилок сняли 43-летнюю уроженку Энгельса с козырька и оказали ей необходимую первую помощь. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в ближайшую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На месте работают сотрудники МЧС и следователи оперативной группы МВД по городу Энгельсу. Ведется опрос свидетелей, соседей и семьи потерпевшей. Выясняются обстоятельства инцидента.