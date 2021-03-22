«Джокер ДНР» сообщил, когда «костер Донбасса» снова вспыхнет

Украинская армия будет готова возобновить войну в Донбассе после того, как элиты страны просчитают все возможные последствия этого шага.

Украинская армия будет готова возобновить войну в Донбассе после того, как элиты страны просчитают все возможные последствия этого шага.

Об этом пишет Telegram-канал «Джокер ДНР», отмечая, что именно нерешительность и неопределенность украинских элит является пока единственным сдерживающим фактором в Донбассе.

Официальный Киев не спешит ставить подписи под протоколами по договоренностям в Донбассе, так как президент страны Владимир Зеленский ждет «отмашки» из Вашингтона.

«Донбасский костер может вспыхнуть» из-за напряженности, возникшей на прошлой неделе между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. А также обострение в Донбассе могло бы стать дополнительным козырем в санкционной игре США против газопровода «Северный поток – 2», пишет автор Telegram-канала, отмечая, что если это и произойдет, то, скорее всего, ближе к лету 2021 года.

Кроме того, очень многим на Украине выгодно не подписание договоренностей, а возобновление боевых действий, и только нерешительность украинских элит, еще не просчитавших всех последствий, является сдерживающим фактором.

«В СБУ и Минобороны Украины уже несколько недель рабочий график сотрудников превратился в «круглосуточный». Большая часть подразделений переброшена на донбасскую тему», — сообщает автор, отмечая, что в случае возобновления войны под вопросом окажется слишком много факторов, которые и пытаются предугадать в Киеве.

Напомним, ранее в понедельник, 22 марта, стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев отвергает предложения России, направленные на мирное урегулирование военного конфликта в Донбассе.

Письма с соответствующим заявлением Ермак направил представителям стран «нормандской четверки» - России, Германии и Франции. В письмах, которые цитирует издание «Украинская правда» говорится, что Украина ни при каких условиях не согласится с предложениями российской стороны, так как считает, что они носят «манипулятивный характер».