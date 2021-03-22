Дипломат Антонов отказался общаться с журналистами после консультаций в МИД РФ

Дипломатический представитель РФ в США Анатолий Антонов отказался комментировать ситуацию в российско-американских отношениях, когда покидал здание МИД после консультаций.

Дипломатический представитель РФ в США Анатолий Антонов отказался комментировать ситуацию в российско-американских отношениях, когда покидал здание МИД после консультаций.

Согласно полученной информации, дипломат увидел, что у главного входа в здание его ожидают журналисты. По этой причине он вышел через боковую дверь, однако там тоже стояли представители СМИ.

Журналисты задавали ему различные вопросы, однако он не отвечал и попросил его не беспокоить.