14:21 22 Марта 2021Политика
Дипломат Антонов отказался общаться с журналистами после консультаций в МИД РФ
Дипломатический представитель РФ в США Анатолий Антонов отказался комментировать ситуацию в российско-американских отношениях, когда покидал здание МИД после консультаций.
Дипломатический представитель РФ в США Анатолий Антонов отказался комментировать ситуацию в российско-американских отношениях, когда покидал здание МИД после консультаций.
Согласно полученной информации, дипломат увидел, что у главного входа в здание его ожидают журналисты. По этой причине он вышел через боковую дверь, однако там тоже стояли представители СМИ.
Журналисты задавали ему различные вопросы, однако он не отвечал и попросил его не беспокоить.