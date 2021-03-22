В МИД указали на "момент истины" в отношениях между РФ и СЕ

Россия дорожит членством в Совете Европы (СЕ), однако не собирается платить за это любую цену. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Россия дорожит членством в Совете Европы (СЕ), однако не собирается платить за это любую цену. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат выступал на круглом столе по теме "Россия — Европа: реалии и перспективы". По его словам, Москва дорожит членством в СЕ. Но власти не станут платить за это любую цену.

Грушко добавил, что сейчас в отношениях с Советом Европы наступает момент истины. Сторонам необходимо прямо высказать свои претензии к совместной работе.