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14:12   22 Марта 2021
Политика

В МИД указали на "момент истины" в отношениях между РФ и СЕ

В МИД указали на "момент истины" в отношениях между РФ и СЕ

Россия дорожит членством в Совете Европы (СЕ), однако не собирается платить за это любую цену. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат выступал на круглом столе по теме "Россия — Европа: реалии и перспективы". По его словам, Москва дорожит членством в СЕ. Но власти не станут платить за это любую цену.

Грушко добавил, что сейчас в отношениях с Советом Европы наступает момент истины. Сторонам необходимо прямо высказать свои претензии к совместной работе.

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#россия #совет европы #грушко

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