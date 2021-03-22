Социолог Ольга Лебедева связала рост числа брачных контрактов с ипотечным кредитованием и изменением психологических установок в головах россиян.

Всплеск ипотечного кредитования в 2020 году вызвал у россиян повышенный интерес к брачным контрактам. Об этом заявила специалист Института социологии РАН Ольга Лебедь, комментируя данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Согласно исследованию, в период пандемии число заключенных брачных договоров достигло своего рекорда — 142,5 тысячи обращений. Это на четверть больше, чем в 2019 году. Вместе с тем, по подсчетам экспертов, количество заключенных ипотечных договоров в прошлом году также существенно выросло — более чем на треть.

«Отчасти это [рост числа заключенных брачных договоров, – прим. ред.] может быть связано с тем, что [заключение договора] одно из условий выдачи ипотеки — если оформляется в собственность только на одного из супругов», — поведала социолог в разговоре с корреспондентом ПС.

Собеседник «Политики Сегодня» отметила, что связывает возросшую популярность брачных контрактов с изменением семейных ценностей в умах россиян. Если ранее заблаговременный раздел имущества на случай развода вызывал у многих осуждение, то сейчас это становится нормой.

«Связывать это с какой-то опасностью пандемии COVID-19 я бы пока не стала», — поделилась мнением Лебедь.

В ФНП и вовсе назвали такой подход трендом 2020 года. В ведомстве уверены, что заключение брачных контрактов ничто иное, как «ответственный подход к вопросам семьи».

«Наши сограждане уделяют все большее внимание законным правам и обязанностям супругов, чаще выбирают внесудебные способы решения вопросов, сопряженных с бракоразводным процессом», — отметила нотариус

Как показала статистика, чаще всего к заключению брачного договора прибегают жители столицы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также подобный подход оказался популярен в Краснодарском крае и Республике Татарстан.