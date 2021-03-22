Врачи перевели выпавшего из окна высотки мальчика в обычную палату

Ребенок упал с многоэтажки в городе Новочебоксарск. Врачи перевели его из реанимации в отделение травматологии в стабильно тяжелом состоянии.

Ребенок упал с многоэтажки в городе Новочебоксарск. Врачи перевели его из реанимации в отделение травматологии в стабильно тяжелом состоянии.

Несколько дней мальчик провел в реанимации. Медики сделали необходимые операции, пострадавший находится в сознании.

По данным следствия, мальчик упал с 23-го этажа многоэтажного жилого дома на улице Винокурова на припаркованную внизу "Газель". В связи с инцидентом правоохранители проводят проверку. Семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состоит.