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13:52   22 Марта 2021
Происшествия

Врачи перевели выпавшего из окна высотки мальчика в обычную палату

Врачи перевели выпавшего из окна высотки мальчика в обычную палату

Ребенок упал с многоэтажки в городе Новочебоксарск. Врачи перевели его из реанимации в отделение травматологии в стабильно тяжелом состоянии.

Несколько дней мальчик провел в реанимации. Медики сделали необходимые операции, пострадавший находится в сознании.

По данным следствия, мальчик упал с 23-го этажа многоэтажного жилого дома на улице Винокурова на припаркованную внизу "Газель". В связи с инцидентом правоохранители проводят проверку. Семья ребенка является благополучной, на учете в органах профилактики не состоит.

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#падение #мальчик #реанимация #высотка #чебоксары

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