Сотрудник полиции в Подмосковье выстрелил в пациента скорой, который напал на медиков

Сотрудник ППС, прибывший на место происшествия, пять раз выстрелил в нарушителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ведется проверка правомерности действий полиции.

Сотрудник ППС, прибывший на место происшествия, пять раз выстрелил в нарушителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ведется проверка правомерности действий полиции.

Разнорабочий из села Софьинское Раменского городского округа проявлял суицидальные наклонности и вел себя неадекватно. Очевидцы вызвали бригаду медиков: 32-летнему мужчине была оказана первая помощь, затем планировалось его госпитализация, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Московской области.

Пациент оказался буйным, напал на водителя кареты скорой помощи и начал его избивать с целью угона автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции. На требования представителей власти рабочий не реагировал и попытался напасть на сотрудника при исполнении. С целью предотвращения опасных действий мужчины, полицейский пять раз выстрелил в него из табельного оружия. Пациент скончался на месте.

В отношении нападавшего возбуждены уголовные дела о покушении на угон автомобиля и о нападении на представителя власти. Следователи проводят опрос свидетелей. Изъяты записи с камер наблюдения, тело пострадавшего направлено в морг для проведения судебно-медицинской и баллистической экспертизы. Также будет проведена проверка правомерности действий сотрудников полиции.