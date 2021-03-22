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13:42   22 Марта 2021
Политика

Песков оценил вероятность отключения РФ от межбанковской системы SWIFT

Песков оценил вероятность отключения РФ от межбанковской системы SWIFT

Санкционная политика Запада носит непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать возможность отключения России от SWIFT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о международной межбанковской системе, с помощью которой осуществляется передача информации и совершаются платежи. Песков в этом контексте обратил внимание на санкционные устремления иностранных государств.

Непредсказуемые действия Запада продолжаются по нарастающей, отметил спикер Кремля. По его словам, сложившаяся ситуация в мире обязывает "быть начеку".

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#песков #кремль #swift

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