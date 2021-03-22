Санкционная политика Запада носит непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать возможность отключения России от SWIFT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Санкционная политика Запада носит непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать возможность отключения России от SWIFT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о международной межбанковской системе, с помощью которой осуществляется передача информации и совершаются платежи. Песков в этом контексте обратил внимание на санкционные устремления иностранных государств.

Непредсказуемые действия Запада продолжаются по нарастающей, отметил спикер Кремля. По его словам, сложившаяся ситуация в мире обязывает "быть начеку".