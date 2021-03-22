Мобильные приложения для заказа такси оценили в Роскачестве

Специалисты Роскачества оценили приложения специализированных сервисов вызова такси. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты Роскачества оценили приложения специализированных сервисов вызова такси. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства.

Более 65% жителей России пользовались такси в 2020 году, 4% заказывали машины каждый день. Большинство граждан доверяют приложениям таксопарков и агрегаторов. Эксперты оценивали серверы по таким параметрам, как безопасность, надежность и производительность. Сначала приложения протестировали обычные пользователи, а затем специалисты.

Участники указывали на возможность просмотреть карточку машины и водителя, на опции связи с автомобилистом до поездки и выбора указанных ранее адресов. Все проверенные ресурсы оказались надежными и безопасными. Всего эксперты оценили 11 приложений для iOS и Android, передает телеканал "360".