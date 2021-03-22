Пропавшего без вести 17 лет назад индонезийца нашли благодаря соцсетям

Мужчина 17 лет назад пережил нервное потрясение после цунами и был госпитализирован. Он находился в психбольнице, пока родственники считали его погибшим.

Мужчина 17 лет назад пережил нервное потрясение после цунами и был госпитализирован. Он находился в психбольнице, пока родственники считали его погибшим.

Считавшегося погибшим после природного катаклизма в Индонезии офицера полиции нашли живы. Его родственникам стало известно, что мужчина все это время находился в психиатрической больнице.

Врачи рассказали, что у стража правопорядка после пережитого стихийного бедствия произошло расстройство психики. Его определили в госпиталь, который находится в провинции Ачех. Один из его родных случайно увидел фото в социальных сетях и узнал его. После этого стало известно, что индонезиец жив, но он так и не смог оправиться от последствий катастрофы.