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13:35   22 Марта 2021
Происшествия

Пропавшего без вести 17 лет назад индонезийца нашли благодаря соцсетям

Пропавшего без вести 17 лет назад индонезийца нашли благодаря соцсетям

Мужчина 17 лет назад пережил нервное потрясение после цунами и был госпитализирован. Он находился в психбольнице, пока родственники считали его погибшим.

Считавшегося погибшим после природного катаклизма в Индонезии офицера полиции нашли живы. Его родственникам стало известно, что мужчина все это время находился в психиатрической больнице.

Врачи рассказали, что у стража правопорядка после пережитого стихийного бедствия произошло расстройство психики. Его определили в госпиталь, который находится в провинции Ачех. Один из его родных случайно увидел фото в социальных сетях и узнал его. После этого стало известно, что индонезиец жив, но он так и не смог оправиться от последствий катастрофы.

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#больница #индонезия #цунами

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