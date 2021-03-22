Российское новейшее оружие вынудило США ускорить модернизацию ПРО

США готовы провести модернизацию своей ПРО из-за появления у России гиперзвукового оружия, заявили в Агентстве по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

США готовы провести модернизацию своей ПРО из-за появления у России гиперзвукового оружия, заявили в Агентстве по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

Пентагону необходимо произвести полное обновление программного обеспечения своей противоракетной обороны. Главной задачей названо повышение уровня защиты от МБР и разработанного в России гиперзвукового оружия. Американские военные вынуждены признать, что могут не успеть осуществить процесс улучшения из-за появления новых разработок у российской стороны.

Планируется, что будущая конструкция ПРО США будет оперативно взаимодействовать со всеми участниками военного Альянса.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новое гиперзвуковое оружие является основным принципом российских сил неядерного сдерживания.