Правительство РФ утвердило программу развития производства СПГ

Увеличение производства СПГ к 2025 году должно вырасти в три раза.

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития производства сниженного природного газа. Ее цель — увеличение объема производства СПГ втрое к 2035 году. Соответствующий документ утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Программа, как напомнил Мишустин, входит в число приоритетных задач, поставленных президентом. Она направлена на увеличение источников поставок газа, а также на газификацию Дальнего Востока и Арктики.

«За 15 лет производственные мощности сжиженного газа должны вырасти в три раза. Для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях», — сказал Мишустин на совещании.

Премьер также анонсировал доработку механизмов государственного регулирования для стимуляции более широкого использования российских технологий в газовой отрасли.

«Одновременно с ростом производства сжиженного природного газа планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе», — сообщил премьер-министр.

По словам главы кабмина, развитие производства СПГ будет способствовать развитию газовой отрасли, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию, а также покажет конкретные результаты для достижения национальных целей развития.