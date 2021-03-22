Мясников назвал цвет продуктов, вызывающих рак

Опасность употребления "белых" продуктов объяснил российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников.

Опасность употребления "белых" продуктов объяснил российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников.

"Белые" продукты, такие как выпечка, рис, сладкое, макароны и хлеб, имеют колоссальный гликемический индекс. Из-за него люди сильно толстеют, а также заболевают сахарным диабетом и раком, рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Аргументируя свою позицию, медик привел в пример большое количество проживающих на территории Индии людей, которые страдают от избыточного веса. Там люди употребляют перечисленные продукты, вследствие чего полнеют. Избежать проблем можно за счет добавления в рацион блюд из цельных зерен, овощей и фруктов, сообщает сайт 360tv.ru.