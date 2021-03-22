В правительстве назвали условия поддержки бизнеса

Михаил Мишустин провел совещание на тему восстановления рынка труда.

Правительство РФ утвердило субсидии для поддержки компаний, трудоустроивших граждан, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Порядок выплат озвучил на совещании глава кабмина Михаил Мишустин.

«Платежи поступят к работодателям в несколько этапов: после того, как сотрудник отработает один месяц, затем — три и полгода. Благодаря новой мере более 220 тысяч человек смогут получить работу и улучшить своё положение», — объяснил Мишустин.

С помощью дополнительных выплат предпринимателям правительство рассчитывает восстановить уровень занятости, который был до пандемии коронавируса. Размер субсидии составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ — 12 792 руб.) на каждого нового трудоустроенного, состоящего на учете в центре занятости с 1 января 2021 года. Мишустин добавил, что необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год уже заложены — 12 млрд рублей.

Напомним, с 1 апреля в РФ стартует программа по профилактике профессиональных заболеваний, в которой в первую очередь примут участие работники авиации и железных дорог. Подробнее читайте в материале «Политика Сегодня».