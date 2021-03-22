Марков рассказал, почему слова Байдена о Путине шокировали Европу

Европейских политиков шокировали резкие и недипломатичные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, так как они надеялись, что на смену Дональду Трампу в Белом доме придет более спокойный и адекватный политик.

Европейских политиков шокировали резкие и недипломатичные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, так как они надеялись, что на смену Дональду Трампу в Белом доме придет более спокойный и адекватный политик.

Такое мнение на личной странице в социальной сети Facebook изложил политолог, гендиректор института политических исследований Сергей Марков, который полагает, что шокирующие высказывания Байдена могут привести к серьезным политическим последствиям и к подрыву американского влияния на Европу.

«Европа была очень недовольна (экс-президентом США Дональдом) Трампом. И очень хотела победы Байдена. Настолько сильно хотела, что европейские лидеры бросились поздравлять Байдена с победой на выборах, когда эта победа вовсе еще не была очевидной. Байдену эти поздравления европейских лидеров очень помогли давить на Трампа», — напомнил Марков.

Причиной активного вмешательства европейцев в американские выборы на стороне Байдена стало то, что европейцы мечтали о менее непредсказуемом, неадекватном и агрессивном президенте США, чем Дональд Трамп. Именно таким – спокойным, адекватным и предсказуемым политиком и представлялся соперник Трампа по выборам – кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Именно поэтому заявления Байдена о Владимире Путине стало для европейцев настоящим шоком. Теперь они боятся, что лидеры России и США – двух ядерных сверхдержав – начнут публично ругаться, вести себя эмоционально и непредсказуемо, и тем самым обрушат безопасность Европы. А зачинщиком этой склоки очевидно является Байден.

«То есть до этих слов Байдена о Путине европейские лидеры надеялись, что неадекватность Трампа – это только случайный сбой в американской политической системе. Сбой, который Америка преодолеет. А видя неадекватность Байдена, европейцы внезапно начали понимать, что неадекватность поведения президента это не случайный сбой американской системы, а новое состояние американской политической системы», — пишет Сергей Марков.

Таким образом Европа начинает понимать, что ей необходимо серьезно снизить от непредсказуемых, неадекватных и все более опасных Соединенных Штатов Америки, а это для нее очень важное стратегическое решение.

Конечно, Европа не сразу к этому придет и какое-то время европейские политики продолжат очень внимательно наблюдать за Джо Байденом и его командой. Уверен политолог.

«Они будут очень долго обсуждать стратегию медленного управляемого дистанцирования от США. И будут его реализовывать очень осторожно, с остановками и чекинами (не знаю даже, какое адекватное русское слово здесь подходит). И для подтверждения своей новой геополитической позиции ЕС еще захочет увидеть много подтверждений этой новой неадекватности истеблишмента США», — рассуждает политолог.

В заключение Сергей Марков все же допускает, что кардинальное решение Европы уйти от роли зависимого и подчиненного партнера США начнет реализовываться именно сейчас – после слов Байдена, что он считает президента РФ убийцей. Европейцы считают подобное поведение недопустимым и путаются дать понять это Байдену, хотя и сомневаются в способности американского лидера их понять.