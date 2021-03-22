В иркутской лифтовой афере на миллиард оказался замешан федеральный чиновник

Следователи подозревают в картельном сговоре члена президиума Общественного совета Минстроя РФ Сергея Чернышова, он находится под домашним арестом.

Басманный суд в Москве остался непреклонен по отношению к трем фигурантам уголовного дела, возбужденного в связи с махинациями при установке лифтов в Иркутской области. Всем подозреваемым продлили сроки домашнего ареста и содержание в СИЗО, несмотря на запросы адвокатов о пересмотре решения, сообщает «Коммерсантъ».

Одним из участников преступного сговора оказался Сергей Чернышов. Он занимает руководящую должность в президиуме Общественного совета Минстроя РФ, является вице-президентом Национального лифтового союза и президентом Российского лифтового объединения.

Вменяют Чернышову довольно редкую в судопроизводстве 178 статью УК РФ (ограничение конкуренции). Наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы. Защита просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде или запрет определенных действий, но судья ходатайство отклонил.

В картельном сговоре также обвиняются бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) Дмитрий Коженов и директор по экономике в иркутском ООО «Звезда» Антон Рябикин. Последнему, помимо статьи об ограничении конкуренции, инкриминируется еще и мошенничество в особо крупном размере, за которое Рябикину может грозить заключение сроком еще на десять лет.

Уголовное дело возбудили еще в 2019 году по результатам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Первыми обвиняемыми по нему стали гендиректор ООО «Звезда» Олег Хамуляк и депутат Законодательного собрания Иркутской области, сын экс-губернатора региона Андрей Левченко.

Ущерб от преступных деяний по подсчетам правоохранителей превысил 185 млн рублей. По данным издания «Коммерсантъ», в СИЗО Хамуляк стал активно давать показания и сотрудничать со следствием. Возможно, это и привело к появлению новых подозреваемых.

Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники создали условия, при которых цена на работы по массовой замене лифтов в Иркутской области не снижалась, а подряды на торгах, проводимых Фондом капремонта, распределялись между участниками сговора — ООО «Звезда», ОАО ЩЛС и ООО «Мосрегионлифт».

В результате участники аферы получили заказов более чем на 1 млрд рублей. При этом ни один из них не исполнял обязанности по заключенным договорам самостоятельно, делегируя работу другим организациям.