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17:39   21 Марта 2021
Армия

Военные инженеры проводят тактические учения в Бурятии

Военные инженеры проводят тактические учения в Бурятии

Личный состав инженерных соединений Восточного военного округа приступил к плановым учебным мероприятиям в республике Бурятия.

Об этом сообщили в пресс-служба Министерства обороны России.

В рамках учений по тактической и специальной подготовке военными инженерами наведены мостовые переправы через различные преграды, при этом использовались тяжелые механизированные мосты ТММ-3, способные выдержать различную боевую технику.

Были отработаны навыки инженерных подразделений в поиске, точном обнаружении и безопасном уничтожении взрывоопасны предметов. Всего к учениям привлечено более 500 военнослужащих, а также 150 единиц автомобильной и специальной техники, сказано в релизе МО РФ.

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#учения #армия #вво

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