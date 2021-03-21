Военные инженеры проводят тактические учения в Бурятии

Личный состав инженерных соединений Восточного военного округа приступил к плановым учебным мероприятиям в республике Бурятия.

Личный состав инженерных соединений Восточного военного округа приступил к плановым учебным мероприятиям в республике Бурятия.

Об этом сообщили в пресс-служба Министерства обороны России.

В рамках учений по тактической и специальной подготовке военными инженерами наведены мостовые переправы через различные преграды, при этом использовались тяжелые механизированные мосты ТММ-3, способные выдержать различную боевую технику.

Были отработаны навыки инженерных подразделений в поиске, точном обнаружении и безопасном уничтожении взрывоопасны предметов. Всего к учениям привлечено более 500 военнослужащих, а также 150 единиц автомобильной и специальной техники, сказано в релизе МО РФ.