Волгоградка предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми

Жительницу Волгоградской области привлекут к ответственности за жестокость в отношении несовершеннолетних.

Жительницу Волгоградской области привлекут к ответственности за жестокость в отношении несовершеннолетних.

По предварительным данным, 30-летняя женщина одна воспитывает шестерых детей в возрасте от двух до 11 лет, но не обеспечивает несовершеннолетних едой и необходимыми условиями для проживания, сообщают местные СМИ. Злоумышленница не имеет постоянной работы и оставляет детей под присмотром старшей дочери.

Однако позднее в школе стало известно о том, что девочку периодически избивают шнуром от зарядного устройства, обвиняя ее в том, что она не справляется с делами по дому и не смотрит за младшими родственниками. Против местной жительницы уже возбуждено уголовное дело. Правоохранители также собирают материалы о том, чтобы лишить злоумышленницу родительских прав.