Названы нетипичные признаки рака поджелудочной железы

Одним из самых опасных заболеваний является рак поджелудочной железы. Для того чтобы наверняка его распознать, следует знать о симптомах болезни.

Одним из самых опасных заболеваний является рак поджелудочной железы. Для того чтобы наверняка его распознать, следует знать о симптомах болезни.

Одним из главных признаков развития онкологического заболевания считается выделение "жирных" каловых масс с резким запахом. Подобное может говорить о том, что проход поджелудочной железы перекрыт злокачественным новообразование. Отличительной чертой является и белый цвет экскрементов.

Указывать на рак поджелудочной железы может и резкая потеря веса. Это связано с тем, что болезнь способна провоцировать расстройство желудка, при котором человек начнет ощущать тошноту, изжогу и вздутие. О начале заболевания также может указывать боль в области желудка, распространяемая на спину.