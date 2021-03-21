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17:27   21 Марта 2021
Общество

Названы нетипичные признаки рака поджелудочной железы

Названы нетипичные признаки рака поджелудочной железы

Одним из самых опасных заболеваний является рак поджелудочной железы. Для того чтобы наверняка его распознать, следует знать о симптомах болезни.

Одним из главных признаков развития онкологического заболевания считается выделение "жирных" каловых масс с резким запахом. Подобное может говорить о том, что проход поджелудочной железы перекрыт злокачественным новообразование. Отличительной чертой является и белый цвет экскрементов.

Указывать на рак поджелудочной железы может и резкая потеря веса. Это связано с тем, что болезнь способна провоцировать расстройство желудка, при котором человек начнет ощущать тошноту, изжогу и вздутие. О начале заболевания также может указывать боль в области желудка, распространяемая на спину.

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#рак #симптомы #поджелудочная железа

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