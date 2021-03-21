Уголовник из Омска подозревается в краже телефона у умершего офицера минобороны

Сотрудники полиции Омска раскрыли кражу сотового телефона, совершенную в июле 2020 года. Мобильный аппарат был украден у внезапно умершего военнослужащего.

Сотрудники полиции Омска раскрыли кражу сотового телефона, совершенную в июле 2020 года. Мобильный аппарат был украден у внезапно умершего военнослужащего.

К полицейским обратилась 31-летняя жительница Магнитогорска. Она заявила, что в Омске у нее скончался муж-офицер. У него был похищен телефон стоимостью 5 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.

Стражи порядка установили, что военнослужащий минобороны умер на спортивной площадке лицея во время пробежки. Камера наблюдения засняла момент преступления. К телу подошли два человека, один из которых совершил кражу.

Несмотря на запись, искать злоумышленника было трудно, ведь качество видео оставляло желать лучшего. Тем не менее оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 41-летний горожанин. Уголовник пояснил, что увиденного на земле человека он посчитал пьяным. Украденным телефоном омич немного попользовался, сломал и выбросил. Теперь ему грозит до двух лет колонии.