Объявлен первый кандидат на выборы в Госдуму РФ от Омской области

Юридический консультант ООО "СибРос" Игорь Козловский стал первым кандидатом партии "Единая Россия" от Омской области на выборы в Госдуму России.

Юридический консультант ООО "СибРос" Игорь Козловский стал первым кандидатом партии "Единая Россия" от Омской области на выборы в Госдуму России.

Об этом сообщается на официальном сайте предварительного голосования. Администраторы портала рассказали подробную информацию о кандидате.

"Принципиальный и активный сторонник здорового образа жизни. Спорт (футбол, хоккей, туризм, закаливание). Являюсь донором крови (по первому образованию – врач высшей квалификационной категории). Все вредные привычки – в далеком прошлом», — указано в тексте на сайте ПГ.

Предварительное голосование ЕР будет проходить до 29 апреля текущего года. Процедура пройдет в виде электронного рейтингового голосования.