17:15 21 Марта 2021Политика
Объявлен первый кандидат на выборы в Госдуму РФ от Омской области
Юридический консультант ООО "СибРос" Игорь Козловский стал первым кандидатом партии "Единая Россия" от Омской области на выборы в Госдуму России.
Юридический консультант ООО "СибРос" Игорь Козловский стал первым кандидатом партии "Единая Россия" от Омской области на выборы в Госдуму России.
Об этом сообщается на официальном сайте предварительного голосования. Администраторы портала рассказали подробную информацию о кандидате.
"Принципиальный и активный сторонник здорового образа жизни. Спорт (футбол, хоккей, туризм, закаливание). Являюсь донором крови (по первому образованию – врач высшей квалификационной категории). Все вредные привычки – в далеком прошлом», — указано в тексте на сайте ПГ.
Предварительное голосование ЕР будет проходить до 29 апреля текущего года. Процедура пройдет в виде электронного рейтингового голосования.