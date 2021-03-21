Скорость принятия пищи может влиять на продолжительность жизни  

Ученые из Японии определили, как скорость поедания продуктов может повлиять на достижение возраста долголетия. Они провели эксперимент, разделив участников на три группы.

Ученые из Японии определили, как скорость поедания продуктов может повлиять на достижение возраста долголетия. Они провели эксперимент, разделив участников на три группы.

Одни ели быстро, другие — с умеренной скоростью, а третьи — медленно. Ученые также учитывали время приема пищи, перекусы в ночное время, употребление алкогольных напитков и продолжительность сна. Результаты исследований были опубликованы в издании British Medical Journal (BMJ).

Оказалось, что медленный темп препятствует набору веса и ожирению. Размеры тонкой талии также легче контролировать при умеренной скорости потребления продуктов. А быстрые завтраки, обеды и ужины могут стать серьезной угрозой для достижения возраста долголетия.