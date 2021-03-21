Четыре показателя работы сердца расскажут о его здоровье

Врачи назвали четыре медицинских параметра, которые расскажут о состоянии здоровья сердечной мышцы. Измерения давления недостаточно для полноты картины.

Врачи назвали четыре медицинских параметра, которые расскажут о состоянии здоровья сердечной мышцы. Измерения давления недостаточно для полноты картины.

Специалисты рекомендуют проверять минутный объем кровообращения (МОК). Этот показатель говорит о количестве крови, которое сердце перекачивает за одну минуту. В состоянии покоя это примерно 4,5-5 литров. Замеряется показатель при помощи катетера, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или эхокардиографии (УЗИ).

Вторым важным показателем кардиологи считают частоту сердечных сокращений (ЧСС), он показывает количество ударов сердца в минуту. Нормальная ЧСС колеблется от 60 до 90 ударов в минуту, она определяется стетоскопом или на ЭКГ.

Ударный объем (УО) — это объем крови, который правый желудочек выбрасывает в легочную артерию, а левый — в аорту. Измеряется при помощи УЗИ, катетеризации сердца, МРТ или КТ.

Фракция выброса (ФВ) — четвертый важный показатель по мнению врачей. Измеряется на УЗИ сердца. Любое отклонение от нормы сигнализирует о нарушении в работе сердечной мышцы.