Заявления Гарри и Меган пошатнули здоровье принца Чарльза

Букингемский дворец до сих пор не может оправиться после выхода скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Букингемский дворец до сих пор не может оправиться после выхода скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Заявления герцога и герцогини Сассекских оказались большим ударом для 72-летнего принца Чарльза. Наследник королевского трона и так уже долгое время переживает за здоровье своего отца — принца Филиппа. Супругу Елизавете II в этом году исполнится 100 лет. Чарльз надеется, что папа не узнает о скандальных высказываниях внука и его жены в адрес королевской семьи.

По словам инсайдеров, тяжело приняла интервью и сама королева. В Букингемском дворце полагают, что уехавшие в США Меган и принц Гарри объявили войну царствующей династии Великобритании. Однако ее высочество пока не ответила на обвинения, предъявленные актрисой, передает Daily Mail.

Недавно британские СМИ писали, что принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы увидеть родных. Он надеялся изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону, однако королевская семья встретила его холодным осуждением.