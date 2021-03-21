Мужчина погиб на рельсах станции московского метро "Дмитровская"

Сотрудники столичного метрополитена восстановили движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии после гибели пассажира.

Сотрудники столичного метрополитена восстановили движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии после гибели пассажира.

По предварительным данным, мужчина прыгнул с платформы, пытаясь миновать турникеты на станции "Дмитровская" и попал под колеса электрички. Медикам не удалось спасти участника события. В результате ЧП составы, следовавшие от станции "Савеловская" в сторону "Владыкино", двигались с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Похожий случай произошел на Люблинско-Дмитровской линии, передавал сайт "360". Чтобы поднять мужчину, сотрудники метро снимали напряжение контактного рельса.