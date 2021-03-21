Жительницу Петербурга будут судить за стрельбу в лицо пенсионерке на остановке

Конфликт в петербургском автобусе между двумя женщинами перенесся на остановку. В результате одна из участниц начала стрелять из пневматического оружия.

Конфликт в петербургском автобусе между двумя женщинами перенесся на остановку. В результате одна из участниц начала стрелять из пневматического оружия.

Жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, женщина поссорилась с пенсионеркой в салоне автобуса, однако на остановке конфликт вспыхнул с новой силой. В итоге подозреваемая достала пневматический пистолет, ударила им оппонентку по голове, а затем несколько раз выстрелила в лицо.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести с касательной травмой щеки. Нападавшей теперь придется ответить за свой поступок по закону.