16:35 21 Марта 2021Происшествия
Жительницу Петербурга будут судить за стрельбу в лицо пенсионерке на остановке
Конфликт в петербургском автобусе между двумя женщинами перенесся на остановку. В результате одна из участниц начала стрелять из пневматического оружия.
Конфликт в петербургском автобусе между двумя женщинами перенесся на остановку. В результате одна из участниц начала стрелять из пневматического оружия.
Жительница Петербурга стала фигуранткой уголовного дела о хулиганстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным следствия, женщина поссорилась с пенсионеркой в салоне автобуса, однако на остановке конфликт вспыхнул с новой силой. В итоге подозреваемая достала пневматический пистолет, ударила им оппонентку по голове, а затем несколько раз выстрелила в лицо.
Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести с касательной травмой щеки. Нападавшей теперь придется ответить за свой поступок по закону.