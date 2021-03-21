Журналисты назвали имя возможного кандидата в губернаторы Пензенской области

Имя временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области будет объявлено на следующей неделе, считает политолог Марат Баширов.

Имя временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области будет объявлено на следующей неделе, считает политолог Марат Баширов.

Ранее глава региона Иван Белозерцев был задержан правоохранителями по подозрению во взяточничестве. Силовики провели у Белозерцева и некоторых его подчиненных обыски.

"Все идет к тому, что на следующей неделе в Пензенской области будет новый врио губернатора", — прокомментировал политолог Марат Баширов.

По информации СМИ, на место исполняющего обязанности губернатора Пензенской области может быть назначен Олег Мельниченко. В настоящее время чиновник является сенатором от региона.