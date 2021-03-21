Американские ученые узнали, как коронавирус влияет на отношения в парах

Исследователи из университета Индианы опросили более 700 состоящих в отношениях жителей США старше 18 лет, чтобы выяснить, как пандемия COVID-19 повлияла на их личную жизнь.

Исследователи из университета Индианы опросили более 700 состоящих в отношениях жителей США старше 18 лет, чтобы выяснить, как пандемия COVID-19 повлияла на их личную жизнь.

Всего в онлайн-опросе приняли участие 742 человека. Оказалось, что ссорились из-за коронавируса с партнером 34% респондентов. Во многих парах на этой почве снизилась частота различных видов контактов.

Меньше всего пострадали объятия и поцелуи: их количество у ругающихся по сравнению с теми, кто не конфликтовал, снизилось в три-четыре раза. Орального секса у ссорящихся из-за COVID-19 партнеров стало меньше почти в семь раз. По словам исследователей, большая разница в частоте такого контакта говорит о том, что он воспринимается как особенно интимный.

Не слишком статистически значимо, но все же снизилась у ссорящихся партнеров частота достижения оргазма. Ученые также заметили, что конфликты сильнее повлияли на сексуальное поведение мужчин, пишет газета "Известия".