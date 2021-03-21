Опасные частицы вируса SARS-CoV-2 распространяют 2% суперносителей болезни

Исследование американских ученых доказало, что всего 2% носителей коронавируса SARS-CoV-2 являются распространителями опасных частиц вируса.

Исследование американских ученых доказало, что всего 2% носителей коронавируса SARS-CoV-2 являются распространителями опасных частиц вируса.

Большая часть заболевших не являются разносчиками вируса, утверждают специалисты университета штата Колорадо. Ученые исследовали механизм распространения болезни и пришли к выводу, что лишь малая часть инфицированных являются заразными.

Авторы исследования утверждают, что суперносители в семь раз чаще передавали вирус, а многие заболевшие не являлись источником заражения. Суперносителей пока не получается идентифицировать, поэтому необходимо соблюдать противоэпидемические правила и использовать индивидуальные средства защиты.