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16:23   21 Марта 2021
Общество

Опасные частицы вируса SARS-CoV-2 распространяют 2% суперносителей болезни

Опасные частицы вируса SARS-CoV-2 распространяют 2% суперносителей болезни

Исследование американских ученых доказало, что всего 2% носителей коронавируса SARS-CoV-2 являются распространителями опасных частиц вируса.

Большая часть заболевших не являются разносчиками вируса, утверждают специалисты университета штата Колорадо. Ученые исследовали механизм распространения болезни и пришли к выводу, что лишь малая часть инфицированных являются заразными.

Авторы исследования утверждают, что суперносители в семь раз чаще передавали вирус, а многие заболевшие не являлись источником заражения. Суперносителей пока не получается идентифицировать, поэтому необходимо соблюдать противоэпидемические правила и использовать индивидуальные средства защиты.

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#коронавирус #COVID-19 #суперноситель

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