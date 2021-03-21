В Германии назвали ответ Путина Байдену дипломатическим шедевром

Читатели немецкой газеты Welt восхитились дипломатическим ответом президента РФ Владимира Путина на высказывания американского коллеги Джозефа Байдена.

Читатели немецкой газеты Welt восхитились дипломатическим ответом президента РФ Владимира Путина на высказывания американского коллеги Джозефа Байдена.

Многие граждане Германии раскритиковали главу Белого дома за неподобающее поведение и оценили ответ российского лидера.

"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер!" — заявил Juergen L.