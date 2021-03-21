Водитель скорой помощи открыл стрельбу на дороге в Москве

Водитель машины скорой помощи начал стрелять во время конфликта с другим участником дорожного движения, сообщает ТАСС.

Водитель машины скорой помощи начал стрелять во время конфликта с другим участником дорожного движения, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, инцидент произошел на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы. Водители ВАЗ 2115 и Ford Transit решили выяснить отношения прямо на дороге. Словесный конфликт быстро перерос в серьезный инцидент — водитель Ford выстрелил в оппонента из травматического оружия.

Медики госпитализировали мужчину в больницу, о характере его травм пока неизвестно. Водителя скорой помощи увезли в полицию для дальнейшего разбирательства. Причина конфликта между участниками движения пока не сообщается.

Конфликт двух автомобилистов перерос в стрельбу и поножовщину в Петербурге. Водитель автомобиля выстрелил из ракетницы, а потом нанес оппоненту семь ударов ножом, сообщал ФАН.