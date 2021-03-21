Гинцбург назвал число переболевших COVID-19, у которых не вырабатываются антитела

Защитные антитела к коронавирусной инфекции не вырабатываются у 20% пациентов, которые перенесли заболевание, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Защитные антитела к коронавирусной инфекции не вырабатываются у 20% пациентов, которые перенесли заболевание, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Такой категории пациентов следует пройти вакцинацию против COVID-19 для того, чтобы у них гарантированно появился иммунитет. Александр Гинцбург рассказал об этом в интервью для программы "Вести недели", которая выходит на канале "Россия-1".

"Среди переболевших COVID-19 — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител", — сказал он.

Актуальные данные о борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и описания первых симптомов заболевания.