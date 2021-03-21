15:57 21 Марта 2021Общество
Ожирение может стать причиной развития диабета у женщин с поликистозом яичников
Женщины с ожирением и синдромом поликистозных яичников (СПКЯ ) подвергаются риску развития диабета второго типа, считают эндокринологи.
Женщины с ожирением и синдромом поликистозных яичников (СПКЯ ) подвергаются риску развития диабета второго типа, считают эндокринологи.
Исследование установило, что женщины с нормальным весом и поликистозом яичников не подвергаются риску заболеть диабетом. Женщинам с СПКЯ и лишними килограммами врачи рекомендовали уделять больше внимания контролю веса.
Синдром поликистозных яичников является распространенным заболеванием, оно характеризуется нарушением менструального цикла и нормального обмена веществ, чрезмерным ростом волос. Это заболевание наблюдается у 10% женщин репродуктивного возраста. Это заболевание может привести к ожирению, которое является фактором риска для развития диабета второго типа.