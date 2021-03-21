Мэр аргентинского города поблагодарил Россию за предоставление вакцины "Спутник V"

Глава города Роке-Перес Хуан Карлос Гаспарини, получивший возможность привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V", поблагодарил Россию за предоставленную помощь.

Глава города Роке-Перес Хуан Карлос Гаспарини, получивший возможность привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V", поблагодарил Россию за предоставленную помощь.

Мэр небольшого провинциального города в Аргентине прославился после того, как 2 марта пришел на вакцинацию от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина. Так Гаспарини хотел показать свою благодарность РФ за предоставление вакцины. По его словам, своим поступком он также хотел поддержать президента страны Альберто Фернандеса, которого критиковали за решение использовать российский препарат.

В интервью Федеральному агентству новостей житель Аргентины рассказал, что реакция на его фотографию в соцсети была очень неожиданной: с ним стали связываться люди из США, Бразилии, России. И пользуясь случаем, он захотел еще раз поблагодарить Россию за оказанную помощь еще раз.

"Я выражаю благодарность русскому народу за то, что вы не обошли Аргентину своим вниманием. Я представляю маленький городок, из которого сам родом и выражаю вам большую признательность за вакцину "Спутник V", которая стольким из нас спасла жизнь — и которую здесь в Аргентине, так некрасиво склоняли", — отметил Гаспарини.

Помимо этого, мэр Роке-Переса выступил против очернения инициативы русского народа. Житель Аргентины подчеркнул, что после открытия границ хотел бы посетить Россию и лично поблагодарить Путина за "Спутник V".