Подростка из Башкирии убили во время драки в Петербурге

Правоохранители раскрыли убийство 16-летнего юноши. Сейчас следователи добиваются ареста для фигуранта.

Правоохранители раскрыли убийство 16-летнего юноши. Сейчас следователи добиваются ареста для фигуранта.

По предварительной версии, поводом для расправы послужил конфликт на территории поселка Понтонный. В ходе выяснения отношений 21-летний подозреваемый, ранее попадавший в криминальные истории, схватил нож и зарезал своего оппонента. Пострадавший, который ранее учился в одной из академий, скончался на месте инцидента.

"По горячим следам" правоохранители задержали молодого человека, который и нанес ножевое ранение потерпевшему. Следственный комитет по факту преступления возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").