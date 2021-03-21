Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:49   21 Марта 2021
Происшествия

Подростка из Башкирии убили во время драки в Петербурге

Подростка из Башкирии убили во время драки в Петербурге

Правоохранители раскрыли убийство 16-летнего юноши. Сейчас следователи добиваются ареста для фигуранта.

По предварительной версии, поводом для расправы послужил конфликт на территории поселка Понтонный. В ходе выяснения отношений 21-летний подозреваемый, ранее попадавший в криминальные истории, схватил нож и зарезал своего оппонента. Пострадавший, который ранее учился в одной из академий, скончался на месте инцидента.

"По горячим следам" правоохранители задержали молодого человека, который и нанес ножевое ранение потерпевшему. Следственный комитет по факту преступления возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#петербург #драка #смерть #башкирия #подросток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров