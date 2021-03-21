Полиция задержала гендиректора компании "Петрострой"

Руководитель строительного предприятия "Петрострой" Дмитрий Ипатов находился в аэропорту на момент ареста, он планировал улететь в Африку.

Руководитель строительного предприятия "Петрострой" Дмитрий Ипатов находился в аэропорту на момент ареста, он планировал улететь в Африку.

В настоящее время решается вопрос об избрании для обвиняемого необходимой меры пресечения, пишут СМИ.

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении фирмы задержанного ведут следователи Петербурга. По данным ведомства, организация обманула дольщиков жилого комплекса в Петродворцовом районе города почти на 1 млрд рублей. Компания начала заключать контракты с 2016 года, но полученные деньги тратились не на строительство.

Представители "Петростроя" уверяют, что первый корпус жилого строения уже сдан, второй — почти готов, а на двух активно идут работы.