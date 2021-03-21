Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе Гай — Орск

Смертельное ДТП произошло на 6 километре трассы Гай — Орск, два человека погибли, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Смертельное ДТП произошло на 6 километре трассы Гай — Орск, два человека погибли, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По предварительным данным, сотрудник гайской полиции превысил скорость и потерял управление Lada Priora на сколькой дороге. В результате легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила Toyota Camry. От полученных травм водитель отечественного авто скончался на месте, кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.

Женщина за рулем иномарки не пострадала. Ее супруг, который также оказался не пристегнутым, погиб, ударившись головой о приборную панель. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.