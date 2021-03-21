Полиция Лондона задержала 33 человека на акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов столицы Великобритании задержали более 30 участников митинга, инициаторы которого выступают против жестких карантинных мер.

Сотрудники правоохранительных органов столицы Великобритании задержали более 30 участников митинга, инициаторы которого выступают против жестких карантинных мер.

Причиной действий полицейских стало нарушение правил, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Люди выходили на улицы, чтобы показать свое недовольство политикой властей, а также из-за гибели местной жительницы Сары Эверард. По предварительным данным, женщина была похищена, а после убита сотрудником местных правоохранительных органов.

Участники акции собрались в Гайд-парке, а после прошли по центру города. Позднее люди вышли к правительственным зданиям на улице Уайтхолл и парламенту страны.