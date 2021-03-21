Российская сторона добилась от Испании выдачи кокаинового контрабандиста

Гражданин Эквадора, перевезший в Санкт-Петербург 7 кг наркотиков, был задержан в Испании. Запрос российской стороны на экстрадицию был удовлетворен.

Гражданин Эквадора, перевезший в Санкт-Петербург 7 кг наркотиков, был задержан в Испании. Запрос российской стороны на экстрадицию был удовлетворен.

Запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции гражданина Эквадора был удовлетворен испанскими правоохранительными органами, сообщают в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый обвиняется в незаконном сбыте и контрабанде наркотических средств. По данным следствия, в октябре и ноябре 2018 года он вместе с сообщниками перевезли 7 кг кокаина на теплоходе, который следовал из Гуаякиля в Санкт-Петербург. Уточняется, что фигурант планировал поставлять запрещенный товар на территорию РФ систематически.

Мужчина был задержан в июне 2020 года в Испании, после чего российская сторона отправила запрос об экстрадиции.