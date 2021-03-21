Президент РФ определил главное достижение последних 20 лет для страны

Восстановление России как единого централизованного государства стало ключевой вехой последних 20 лет. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал телеведущему Павлу Зарубину.

Восстановление России как единого централизованного государства стало ключевой вехой последних 20 лет. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал телеведущему Павлу Зарубину.

Лидер государства напомнил о возращении Крыма и Севастополя в 2014 году. По его словам, воссоединение полуострова с РФ стало очень ярким событием.

"И это результат укрепления нашего государства изнутри", — подчеркнул Путин.

Россия в 1990-х подошла к опасной черте, за которой могло последовать "все что угодно". Однако мужество, терпение и трудолюбие граждан помогло удержать страну и восстановить ее экономику, отметил президент.