Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:19   21 Марта 2021
Политика

Президент РФ определил главное достижение последних 20 лет для страны

Президент РФ определил главное достижение последних 20 лет для страны

Восстановление России как единого централизованного государства стало ключевой вехой последних 20 лет. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал телеведущему Павлу Зарубину.

Лидер государства напомнил о возращении Крыма и Севастополя в 2014 году. По его словам, воссоединение полуострова с РФ стало очень ярким событием.

"И это результат укрепления нашего государства изнутри", — подчеркнул Путин.

Россия в 1990-х подошла к опасной черте, за которой могло последовать "все что угодно". Однако мужество, терпение и трудолюбие граждан помогло удержать страну и восстановить ее экономику, отметил президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #президент #восстановление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров