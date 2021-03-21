Не «фургаловская» история: почему Пенза не заступится за губернатора Белозерцева
Задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева не будут защищать местные жители, заявил политолог Марат Баширов. По его словам, «фургаловская» история в этом случае не повторится в том числе из-за разной квалификации уголовных дел: становиться на сторону чиновника, подозреваемого во взяточничестве, пензенцы не станут.
«Обвинения такого рода для менталитета жителей именно этой области является очень серьезным. Все таки [в случае с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, — прим.ред.] менталитет жителей Хабаровского края несколько отличается», — отметил Баширов в комментарии «Политике Сегодня».
21 марта Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей. У губернатора прошли обыски. Примечательно, что на сентябрьских выборах Белозерцев набрал 78% голосов, а до этого получил от федеральных властей добро на второй срок.
Между избранием Белозерцева и его арестом прошло всего 190 дней, то есть оперативные материалы не использовались для блокировки допуска на выборы, заметил Баширов.
Не в отставке, но задержан
Cлухи об отставке Белозерцева ходили еще год назад: утверждалось, что решение о замене губернатора Пензенской области в Кремле приняли еще в начале 2020 года, а на его место подготовили три кандидатуры. В марте, когда одну из неофициальных кандидатур на пост губернатора все-таки согласовали, случился «коронакризис» и плановую замену отменили, оставив Белозерцева в должности главы региона, отмечал политолог Илья Гращенков.
Сторонники Белозерцева парировали: кампанию в СМИ против губернатора якобы организовали «бочкаревские» — все еще влиятельные в регионе соратники бывшего губернатора Василия Бочкарева, который в должности пробыл 17 лет — с 1998 по 2015 год. Ему на смену пришел ныне задержанный Болезерцев.
От Чемодановки до уголовного дела
Нашумевший на всю Россию конфликт в Чемодановке, произошедший летом 2019 года, решался губернатором сомнительными способами. Напомним: в стычке цыганских и русских жителей поселка погиб один человек из числа последних, а пострадало пятеро. Не обошлось и без поджогов и протестов.
Социологи предупреждали: цыган необходимо интегрировать в российское общество, даже несмотря на частое нежелание тех «легализоваться»: помочь с оформлением документов, устройством детей в школы, упростить доступ к медицине и официальному рынку труда. Иначе конфликты рискуют продолжиться — ведь в Пензенской области далеко не одна цыганская община, чей образ жизни нередко возмущает российских граждан.
Однако губернатор Белозерцев на корню перечеркнул идею об отдельной госпрограмме по интеграции цыган в области, отрицая очевидную проблему. Драку с убийством, поджог цыганского дома, надписи на заборах «Бандиты, убийцы — убирайтесь прочь!» и перекрытие жителями Чемодановки федеральной трассы в знак протеста против действий цыган чиновник не посчитал межнациональным конфликтом.
«Какие-то рабочие вопросы есть, но острых межнациональных конфликтов нет. Я думаю, обстановка зависит от самих людей», — говорил Белозерцев RT.
Приехав в Чемодановку общаться с местными жителями, Белозерцев, явно нервничая, произнес скомканную и не очень содержательную речь. Основная идея — конфликт между цыганами и русскими на совести американцев. Те якобы решили дестабилизировать обстановку в России, зайдя «с козырей» — то есть с Чемодановки.
«К большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги и есть в каждом регионе, и у нас тоже, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Многую фейковую информацию они загоняют сюда, как-то находят телефоны», — сказал тогда губернатор.
Стало понятно, что решение серьезной и даже опасной проблемы (национальный вопрос рисковал «заполыхать») далось Белозерцеву «со скрипом». Стабилизировали ситуацию скорее общефедеральными силами: доложили Владимиру Путину, отдали под личный контроль полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову и активизировали силовые структуры.
У губернатора, впрочем, и без «чемодановского» инцидента отмечались проблемы с имиджем. Например, Белозерцев поставил забор вокруг дома, перегородив целую дорогу и возмутив пензенцев — те написали на заборе «Белозерцев, убери забор!».
Также в сеть попало видео, где человек, похожий на заместителя губернатора, угрожает сотрудникам ДПС, обещая проблемы от «высокопоставленных друзей». Судя по происходящим сегодня событиям, спустя год проблемы начались у последних.
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