Не «фургаловская» история: почему Пенза не заступится за губернатора Белозерцева

Задержанного губернатора Белозерцева пензенцы защищать не будут, считает политолог Марат Баширов.

Задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева не будут защищать местные жители, заявил политолог Марат Баширов. По его словам, «фургаловская» история в этом случае не повторится в том числе из-за разной квалификации уголовных дел: становиться на сторону чиновника, подозреваемого во взяточничестве, пензенцы не станут.

«Обвинения такого рода для менталитета жителей именно этой области является очень серьезным. Все таки [в случае с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, — прим.ред.] менталитет жителей Хабаровского края несколько отличается», — отметил Баширов в комментарии «Политике Сегодня».

21 марта Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей. У губернатора прошли обыски. Примечательно, что на сентябрьских выборах Белозерцев набрал 78% голосов, а до этого получил от федеральных властей добро на второй срок.

Между избранием Белозерцева и его арестом прошло всего 190 дней, то есть оперативные материалы не использовались для блокировки допуска на выборы, заметил Баширов.

Не в отставке, но задержан

Cлухи об отставке Белозерцева ходили еще год назад: утверждалось, что решение о замене губернатора Пензенской области в Кремле приняли еще в начале 2020 года, а на его место подготовили три кандидатуры. В марте, когда одну из неофициальных кандидатур на пост губернатора все-таки согласовали, случился «коронакризис» и плановую замену отменили, оставив Белозерцева в должности главы региона, отмечал политолог Илья Гращенков.

Сторонники Белозерцева парировали: кампанию в СМИ против губернатора якобы организовали «бочкаревские» — все еще влиятельные в регионе соратники бывшего губернатора Василия Бочкарева, который в должности пробыл 17 лет — с 1998 по 2015 год. Ему на смену пришел ныне задержанный Болезерцев.

От Чемодановки до уголовного дела

Нашумевший на всю Россию конфликт в Чемодановке, произошедший летом 2019 года, решался губернатором сомнительными способами. Напомним: в стычке цыганских и русских жителей поселка погиб один человек из числа последних, а пострадало пятеро. Не обошлось и без поджогов и протестов.

Социологи предупреждали: цыган необходимо интегрировать в российское общество, даже несмотря на частое нежелание тех «легализоваться»: помочь с оформлением документов, устройством детей в школы, упростить доступ к медицине и официальному рынку труда. Иначе конфликты рискуют продолжиться — ведь в Пензенской области далеко не одна цыганская община, чей образ жизни нередко возмущает российских граждан.

Однако губернатор Белозерцев на корню перечеркнул идею об отдельной госпрограмме по интеграции цыган в области, отрицая очевидную проблему. Драку с убийством, поджог цыганского дома, надписи на заборах «Бандиты, убийцы — убирайтесь прочь!» и перекрытие жителями Чемодановки федеральной трассы в знак протеста против действий цыган чиновник не посчитал межнациональным конфликтом.

«Какие-то рабочие вопросы есть, но острых межнациональных конфликтов нет. Я думаю, обстановка зависит от самих людей», — говорил Белозерцев RT.

Приехав в Чемодановку общаться с местными жителями, Белозерцев, явно нервничая, произнес скомканную и не очень содержательную речь. Основная идея — конфликт между цыганами и русскими на совести американцев. Те якобы решили дестабилизировать обстановку в России, зайдя «с козырей» — то есть с Чемодановки.

«К большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги и есть в каждом регионе, и у нас тоже, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Многую фейковую информацию они загоняют сюда, как-то находят телефоны», — сказал тогда губернатор.

Стало понятно, что решение серьезной и даже опасной проблемы (национальный вопрос рисковал «заполыхать») далось Белозерцеву «со скрипом». Стабилизировали ситуацию скорее общефедеральными силами: доложили Владимиру Путину, отдали под личный контроль полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову и активизировали силовые структуры.

У губернатора, впрочем, и без «чемодановского» инцидента отмечались проблемы с имиджем. Например, Белозерцев поставил забор вокруг дома, перегородив целую дорогу и возмутив пензенцев — те написали на заборе «Белозерцев, убери забор!».

Также в сеть попало видео, где человек, похожий на заместителя губернатора, угрожает сотрудникам ДПС, обещая проблемы от «высокопоставленных друзей». Судя по происходящим сегодня событиям, спустя год проблемы начались у последних.

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